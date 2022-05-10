Курганский губернатор отметил аномальное распространение пожаров в регионе

Губернатор Курганской области Шумков отметил аномальное распространение пожаров в регионе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил аномальное распространение пожаров в регионе, сообщает РИА Новости.

Шумков выступил на совещании, посвященном ситуации с пожарами в ряде регионов России, которое провел президент России Владимир Путин. Глава региона напомнил, что 28 апреля по причинам техногенного характера произошел пожар в СНТ «Малиновка» под Курганом, в ходе которого было повреждено и сгорело 55 дачных домов и домиков.

«Пожар через примыкающий лес ушел в большой лесной массив с большим количеством заболоченных территорий, сухой растительностью, примыкающий к большому количеству населенных пунктов. За несколько часов огонь преодолел расстояние до 20 километров и получил распространение сразу в три стороны, — уточнил Шумков. — Ветер также выносил огонь на расстояние до 100-150 метров, преодолев две федеральных трассы за несколько часов. Одновременно в виду штормового ветра переход огня произошел в трех муниципальных районах».

Отмечается, что к концу дня упомянутый пожар охватил 15 населенных пунктов. Шумков подчеркнул, что все территории, охваченные пожаром, последовательно отрабатывались, однако ситуация осложнилась отсутствием осадков на протяжении месяца, что приводило к возвращению на потушенные участки огня.

«При этом обстановка менялась практически каждый час. Например, огонь преодолел русло реки Тобол шириной до 200 метров в этом месте», — высказался губернатор. Глава отметил, что огонь удалось сдержать благодаря слаженной работе всех ведомств вопреки тому, что сейчас в регионе вновь сильный ветер, который снова раздувает ранее локализованные пожары.

Ранее Владимир Путин заявил, что природные пожары в России в этом году уже привели к жертвам среди населения и причинили значительный материальный ущерб. Он попросил врио главы МЧС Александра Чуприяна, а также руководителей пострадавших регионов — Красноярского края, Кузбасса, Курганской и Омской областей — доложить о текущей обстановке.