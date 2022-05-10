Подозреваемого в убийстве президента Гаити экстрадировали в США

Подозреваемого в убийстве в 2021 году президента Гаити Жовенеля Моиза экстрадировали в США

Подозреваемый в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года Джон Жоэль Жозеф был экстрадирован из Ямайки в США и предстал перед судом в Майами. Об этом сообщает Минюст США.

51-летний Жозеф обвиняется в заговоре с целью совершения убийства или похищения людей за пределами Соединенных Штатов и оказании материальной поддержки, повлекшей за собой смерть человека. По версии следствия, он помог получить автомобили и огнестрельное оружие для совершения преступления, а также присутствовал на встрече с некоторыми заговорщиками за день до покушения.

В случае признания виновным мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В январе власти Ямайки отказались выдавать Гаити колумбийца Марио Антонио Паласиоса, одного из главных подозреваемых в убийстве Моиза. Позднее выяснилось, что он согласился предстать перед американским судом и был экстрадирован в США.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля 2021 года, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. Позднее выяснилось, что некоторые из убийц проходили американскую программу военной подготовки.

