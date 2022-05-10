Меладзе отреагировал на слухи об отъезде из России

Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его брат покинули Россию

Певец Валерий Меладзе отреагировал на слухи о том, что он и его брат, продюсер Константин Меладзе, покинули Россию. Пост, в котором исполнитель опроверг данные об отъезде из страны, появился во вторник, 10 мая, в Telegram.

Артист опубликовал скриншот материала, в котором говорится о том, что они эмигрировали. «Братья Меладзе покинули сегодня Россию навсегда и отправились во Францию. Валерий Меладзе сжег на глазах журналистов сертификат народного артиста России и другие "бумажки"», — говорится в публикации.

Меладзе указал, что эта информация является фейковой.

Ранее слухи об отъезде из России прокомментировала актриса и ведущая Первого канала Лариса Гузеева. По словам знаменитости, она уехала в Болгарию на лечение. Также она заявила, что шлет «лучи проклятья» тем, кто распространял недостоверные сведения о ней.

Перед этим сообщалось о том, что Россию покинули журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, актер Леонид Ярмольник и другие известные личности. Все они позже опровергли предположения об эмиграции.