Коллекционер назвал фальшивым подаренный Ким Кардашьян локон Мэрилин Монро

Историк Фортнер назвал фальшивым локон Монро, подаренный Ким Кардашьян перед Met Gala

Коллекционер и историк Скотт Фортнер назвал фальшивым локон актрисы Мэрилин Монро, подаренный телезвезде Ким Кардашьян сотрудниками музея Рипли в Орландо. На эту тему он высказался в собственном блоге TheMarilynMonroeCollection.com.

Знаменитость посетила ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке в винтажном платье из полупрозрачной ткани, которое ранее носила Монро. Певица выступила в упомянутом наряде перед президентом США Джоном Кеннеди в 1962 году. Отмечается, что перед мероприятием работники музея также преподнесли Кардашьян прядь волос, якобы принадлежащие самой Монро.

Согласно заявлению сотрудников музея в Орландо, Кардашьян подарили локон, полученный от парикмахера Роберта Чемпиона. Стилист отрезал волосы во время стрижки Монро в салоне красоты Coiffures Americana в день ее выступления по случаю дня рождения Джона Кеннеди 19 мая 1962 года.

Обладатель самой большой в мире коллекции вещей актрисы, в свою очередь, заявил, что в тот же день кинозвезда находилась в другом салоне под названием Lilly Dache, где ее подстриг парикмахер Кеннет Баттель. Свои слова мужчина подкрепил подлинным чеком, согласно которому Монро заплатила за посещение 150 долларов (10,3 тысячи рублей).

«Было бы нелогично, если бы Мэрилин Монро сделала прическу 19 мая 1962 года. Документы свидетельствуют, что в тот вечер ее стриг Кеннет Баттель. Таким образом, локон, подаренный Ким Кардашьян, фальшивый», — заключил Фортнер. По словам коллекционера, нет ни одного документального свидетельства тому, что Чемпион когда-либо стриг артистку.

В мае Ким Кардашьян нашла способ втиснуться в платье Мэрилин Монро, в котором она появилась на балу Met Gala. Вопреки неподходящему размеру вещи, стилисты придумали способ исправить ситуацию: они продели шнурок в замок молнии и завязали платье на спине Кардашьян. По словам телезвезды, ей приходилось все время держать винтажную белую шубу на уровне бедер на ковровой дорожке, чтобы прикрыть нижнее белье.