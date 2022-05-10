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Главу разведки Испании отправили в отставку из-за скандала с прослушкой

Кабмин Испании отправил в отставку главу разведки Пас Эстебан из-за скандала с прослушкой

Фото: Javier Barbancho / Reuters

Кабинет министров Испании отправил в отставку главу Национального разведывательного центра Пас Эстебан из-за скандала с прослушкой мобильных телефонов государственных деятелей при помощи шпионской программы Pegasus. Об этом сообщает газета El País.

По данным издания, власти Испании приняли решение об отстранении Эстебан от должности главы разведки еще несколько дней назад, но официально об этом было объявлено во вторник, 10 мая, в ходе пресс-конференции министра обороны страны Маргариты Роблес.

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Отмечается, что новым главой Национального разведывательного центра стала государственный секретарь по обороне Испании Эсперанса Кастельейро.

Эстебан возглавила разведцентр в январе 2020 года. Она была первой женщиной, которая стала главой испанских спецслужб.

Ранее 10 мая сообщалось, что телефон министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки был взломан с помощью ПО Pegasus, которое позволяет получить доступ к содержимому устройства. До этого стало известно, что злоумышленники получили доступ к мобильным телефонам председателя правительства Испании Педро Санчеса и главы Минобороны королевства Маргариты Роблес.

Хакерская программа Pegasus разработана израильской компанией NSO Group. Изначально она была создана для слежки за террористами и опасными преступниками, но впоследствии стала использоваться для прослушки смартфонов высокопоставленных политиков. Жертвами Pegasus были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Ирака Бархам Салех, президент ЮАР Сирил Рамафоса и ряд других деятелей.

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Евгения Наумова
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