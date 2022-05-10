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Глава парламента Крыма высказался за создание региона РФ из областей юга Украины

Глава парламента Крыма Константинов: южные области Украины должны стать регионом России
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что освобожденные южные области юга Украины должны стать новым регионом Российской Федерации, а не частью Крыма. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает РИА Новости.

«Судьба освобожденных территорий будет обсуждаться после завершения специальной военной операции. Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион», — заявил Константинов.

Глава парламента региона высказал мнение, что статус Крыма уже юридически восстановлен с соблюдением всех международных норм, и Крым уже является полноценным субъектом страны.

Константинов высказал мнение, что путь Крыма должны пройти и освобожденные регионы. «Их жители должны решать свою дальнейшую судьбу. Мы же готовы оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции освобожденных территорий в российское политическое и экономическое пространство», — отметил он.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область будет интегрироваться в состав России. Власти не планируют проводить референдум и создавать республику.

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Алиса Дмитриева
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