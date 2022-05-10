Мошенники обманули Рудковскую на 31 миллион рублей

РЕН ТВ: недобросовестные строители обманули Рудковскую на 31,5 миллиона рублей

Российский продюсер Яна Рудковская заявила в полицию о том, что стала жертвой мошенников, которые обманули ее на 31,5 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По данным РЕН ТВ, в ноябре 2021 года Рудковская заключила договор на проведение строительных работ. Подрядчики обещали выполнить заказ в определенные сроки. Продюсер исправно выплачивала деньги вплоть до марта, но строители так и не выполнили работы.

Рудковская обратилась в полицию и оценила суму причиненного недобросовестными строителями ущерба в 31,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российский продюсер Яна Рудковская уличила американскую телезвезду Ким Кардашьян во лжи на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. Она усомнилась в словах Кардашьян о том, что та похудела на семь килограммов за три недели ради того, чтобы платье подошло ей по размеру.