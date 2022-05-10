Посол ЛНР рассказал о задаче по обеспечению безопасности территории республики

Посол ЛНР Мирошник заявил, что необходимо освободить всю территорию республики

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник допустил, что военные ЛНР и временные администрации могут контролировать близлежащие территории для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, задача ЛНР состоит именно в том, чтобы обеспечить безопасность на территории всей республики. Мирошник подчеркнул, что, в первую очередь, необходимо освободить территории, которые относятся к ЛНР, согласно ее конституции.

Ранее посол Луганской народной республики рассказал о переговорах насчет признания республики. По словам Мирошника, в настоящее время переговоры ведутся со многими партнерами. «Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой», — отметил он.