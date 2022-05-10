Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Посол ЛНР рассказал о задаче по обеспечению безопасности территории республики

Посол ЛНР Мирошник заявил, что необходимо освободить всю территорию республики
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник допустил, что военные ЛНР и временные администрации могут контролировать близлежащие территории для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, задача ЛНР состоит именно в том, чтобы обеспечить безопасность на территории всей республики. Мирошник подчеркнул, что, в первую очередь, необходимо освободить территории, которые относятся к ЛНР, согласно ее конституции.

Ранее посол Луганской народной республики рассказал о переговорах насчет признания республики. По словам Мирошника, в настоящее время переговоры ведутся со многими партнерами. «Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о необходимости освободить всю территорию республики
Психолог назвала необходимое количество дней отдыха
Московская пилотесса рассказала о возможности полетов над МКАД
Журналистка нашла легкий способ создать модную прическу из 1990-х
Стало известно о поставках американской военной электроники 2010 года на Украину
Мантуров заявил о возможности исключения брендов из списка параллельного импорта
Джокович назвал лучшего теннисиста мира
Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась в полтора раза за сутки
Посол ЛНР рассказал о задаче по обеспечению безопасности территории республики
Названо условие для следующего всплеска цен на газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.