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Названа диета для желающих сохранить ясный ум женщин зрелого возраста

Эксперт по питанию Сьюзен МакКуиллан назвала аэробику с диетой секретом ясного ума

Фото: Ron Lach / Pexels

Эксперт по питанию и здоровому образу жизни Сьюзен МакКуиллан поделилась секретом, как сохранить ясный ум в постменопаузу. Главными секретами для здоровья мозга женщины в зрелом возрасте она назвала специальную диету и аэробику, сообщило издание Psychology Today.

МакКуилан отметила, что для желающих трезво мыслить в преклонные годы легкие физические нагрузки вкупе с особым питанием эффективнее, чем просто сбалансированное меню. По словам эксперта, диета MIND (прим. «Ленты.ру»: в переводе с английского — разум) — это ответвление средиземноморской диеты и диеты для тех, кто страдает от повышенного давления. Ее разработали для сохранения когнитивных функций и снижения риска развития болезни Альцгеймера у пожилых людей.

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«Диета представляет собой растительное (но не вегетарианское) меню, которое регулярно включает в себя продукты, способствующие здоровью мозга: цельнозерновые продукты, листовую зелень и другие овощи, чернику и другие ягоды, орехи, бобовые, рыбу, оливковое масло и, по желанию, бокал вина», — рассказала Сьюзен МакКуиллан.

С момента разработки диеты MIND в 2015 году исследователи доказали, что она помогает регулировать нормальную функцию клеток головного мозга и защищает ткань мозга от воспаления, добавила специалист по питанию.

Максимальную пользу для сохранения здоровья в постменопаузу приносит диета в сочетании с аэробикой или гимнастикой (или другой физической нагрузкой по возрасту), которую следует делать трижды в неделю, добавила МакКуиллан. Это может быть ходьба по беговой дорожке или занятия на велотренажере.

Ранее врачи перечислили пять действенных способов улучшить память. Одним из секретов они назвали сбалансированный рацион.

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Вера Владзиевская
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