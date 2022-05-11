Министр здравоохранения Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию стран БРИКС

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

«Предлагаем подумать над данной идеей создания Медицинской ассоциации БРИКС и будем надеяться на ее обсуждение в рамках нашей межсессионной работы», — цитирует пресс-служба главу Минздрава.

По его мнению, это позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества медпомощи. Кроме того, появится возможность заниматься вопросами повышения квалификации работников медицинского сообщества.

Ранее Мурашко заявил, что появление новых штаммов коронавируса является лишь вопросом времени. Он считает, что по этой причине странам БРИКС необходимо разработать собственный механизм раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний.