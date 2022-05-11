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Минздрав оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса

Мурашко заявил, что появление новых штаммов коронавируса является вопросом времени

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Появление новых штаммов коронавируса — это лишь вопрос времени. Такое мнение высказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова в среду, 11 мая, приводит ТАСС.

«Вирус COVID-19 мутирует, и такие мутантные штаммы, как "дельта" и "омикрон", создают новые вызовы для борьбы с инфекцией», — заявил он.

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По этой причине, считает министр, странам БРИКС необходимо разработать свой собственный механизм раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных и эффективных мер.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России за прошедшие сутки выявили 4102 случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 241 329.

За минувшие 24 часа в стране скончались 98 пациентов с COVID-19 — это минимум с сентября 2020 года.

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Евгения Куликова
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