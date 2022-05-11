Едва не погибший канадский наемник Вали оказался разочарован сражением на стороне Киева

Едва не погибший в Донбассе канадский наемник, воевавший на стороне Киева, рассказал о недостатках организации в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Слова снайпера по прозвищу Вали (Wali) приводит La Presse.

«Многие бойцы-добровольцы ожидают, что придут на все готовое, но их ждет полная противоположность, это ужасное разочарование», — поделился он, заявив, что оружие и припасы приходилось искать самостоятельно. По его словам, поиск хоть какого-либо оружия превращался в настоящую головоломку. Наемник также добавил, что офицеры на местах были абсолютно беспомощны.

«Даже еду часто приносят гражданские. То же самое и с бензином… Многие приезжают на Украину с выпяченной грудью, но уезжают, поджав хвосты», — рассказал Вали, посетовав на недостаток общей организованности.

Когда в ходе одного из сражений канадец получил контузию, а его товарищи погибли, он решил, что с него хватит и поспешил вернуться на родину. Вместе с тем, он не исключает, что однажды вернется, поскольку ему нравится «театр боевых действий».

11 мая посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник призвал наказать иностранных наемников, воюющих в Донбассе за Киев. Он объяснил, что наемники прибыли с целью убивать и зарабатывать деньги, в то время как республики Донбасса «ведут войну за свободу и возможность выжить и построить свою жизнь».