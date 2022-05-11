Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Воевавший за Киев канадский наемник рассказал о недостатках организации в ВСУ

Едва не погибший канадский наемник Вали оказался разочарован сражением на стороне Киева

Фото: Toronto Star / YouTube

Едва не погибший в Донбассе канадский наемник, воевавший на стороне Киева, рассказал о недостатках организации в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Слова снайпера по прозвищу Вали (Wali) приводит La Presse.

«Многие бойцы-добровольцы ожидают, что придут на все готовое, но их ждет полная противоположность, это ужасное разочарование», — поделился он, заявив, что оружие и припасы приходилось искать самостоятельно. По его словам, поиск хоть какого-либо оружия превращался в настоящую головоломку. Наемник также добавил, что офицеры на местах были абсолютно беспомощны.

«Даже еду часто приносят гражданские. То же самое и с бензином… Многие приезжают на Украину с выпяченной грудью, но уезжают, поджав хвосты», — рассказал Вали, посетовав на недостаток общей организованности.

Когда в ходе одного из сражений канадец получил контузию, а его товарищи погибли, он решил, что с него хватит и поспешил вернуться на родину. Вместе с тем, он не исключает, что однажды вернется, поскольку ему нравится «театр боевых действий».

11 мая посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник призвал наказать иностранных наемников, воюющих в Донбассе за Киев. Он объяснил, что наемники прибыли с целью убивать и зарабатывать деньги, в то время как республики Донбасса «ведут войну за свободу и возможность выжить и построить свою жизнь».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Херсонская область захотела войти в состав России
Власти Москвы разрешили торговать алкоголем на летних верандах
Чехия усилит контроль для украинских беженцев
Российская школьница дважды выстрелила в отца и пришла в полицию с повинной
Власти граничащего с Украиной российского региона объяснили работу ПВО
93-летний актер Джеймс Хонг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Украинского журналиста исключили из кремлевского пула
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
В России похоронили трех погибших на Украине военных
Еврокомиссия предложит признать обход санкций ЕС против России преступлением
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.