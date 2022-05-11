Рыбак отвоевал рыбу у четырехметрового крокодила и попал на видео

The Mirror: крокодил попытался отобрать улов у рыбака и попал на видео

Рыбак на Северной территории Австралии отвоевал пойманного на удочку белого морского окуня у четырехметрового крокодила, который попытался отобрать его улов. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание The Mirror.

Запись начинается с того, как Скотт Роскарел рыбачит с берега и пытается вытянуть из воды пойманного на удочку морского окуня. За рыбой плывет четырехметровый крокодил. С берега за разыгрывающейся сценой наблюдают очевидцы.

Когда Роскарел подтягивает рыбу к берегу, крокодил следует за ней и выползает на сушу. Мужчина отпрыгивает и случайно пинает в крокодила свою лежавшую на земле кепку. Когда рептилия подбирается ближе, за кадром слышны крики. Храбрый отец австралийца подходит к рептилии и забирает кепку, а крокодил щелкает челюстями. Слышно, как один из зрителей говорит: «Оставь ее ему».

В результате Роскарелу удалось сохранить улов. «У меня был такой выброс адреналина, что я почти не думал. Я понял, как близко ко мне подобрался крокодил, и отскочил. В процессе я удержал удочку и отвоевал рыбу», — сказал он.

Действия отца он прокомментировал так: «Что ты делаешь? У меня еще 15 таких дома, и только один отец».

Ранее сообщалось, что крокодил похитил улов у жительниц австралийского Дарвина и попал на видео. Рептилия успела опустошить садок и украсть всех наловленных за день крабов прежде, чем скрыться.

