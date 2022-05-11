Американская актриса снялась обнаженной для обложки журнала

Американская актриса Хилари Дафф снялась голой для журнала Women's Health

Популярная американская актриса и певица Хилари Дафф стала героиней новой обложки журнала Women's Health. Соответствующими снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость снялась обнаженной боком к камере, прикрывая при этом оголенную грудь рукой. На размещенном кадре она позирует в полный рост без макияжа и с уложенными волнами волосами.

Кроме того, звезда молодежных фильмов «Агент Коди Бэнкс» и «История Золушки» показала еще несколько фотографий с фотосессии. На них многодетная мать предстала лежащей в бассейне в солнцезащитных очках с белой оправой и с серьгами с крупным камнем голубого цвета.

Публикация восхитила фанатов Дафф, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Горячая мамочка», «Как чувственно! Красота», «Ты отлично выглядишь», «Ты разжигаешь огонь, детка», «Неожиданно! Это твой новый уровень», — высказывались поклонники.

Раннее в мае российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для обложки британского журнала Re-Edition. Знаменитость снялась голой, прикрывая обнаженные части тела платьем бренда Self Portrait, которое висело перед ней на веревке для сушки белья.