Мужчина и его дочь найдены мертвыми после стрельбы в жилом доме Махачкалы

Мужчина и его дочь найдены мертвыми после стрельбы в многоквартирном доме в Махачкале

Мужчина и его дочь найдены мертвыми после стрельбы в жилом многоквартирном доме Махачкалы. Об этом в среду, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

По данным агентства, в дежурную часть МВД Дагестана поступило телефонное сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Лаптиева в Махачкале слышны выстрелы. Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили в квартире двоих погибших: 52-летнего мужчину и его 18-летнюю дочь. Смерть обоих наступила в результате огнестрельных ранений. Рядом с телами были найдены ружья, предположительно из которых были произведены выстрелы.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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