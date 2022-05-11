Клинический психолог перечислила настораживающие признаки депрессии у детей

Психолог Нихара Краузе назвала плаксивость и апатию признаками депрессии у детей

Клинический психолог, основательница благотворительной организации по охране психического здоровья молодежи stem4 Нихара Краузе напомнила, что у детей и подростков также бывает депрессия. В беседе с изданием The Sun она перечислила настораживающие признаки, которые могут свидетельствовать о том, что у них развивается это заболевание.

Специалистка отметила, что точно диагностировать депрессию может только врач, обладающий соответствующей квалификацией. В то же время существует ряд симптомов, которые должны насторожить родителей и стать поводом обратиться к нему. Первое, на что советует обратить внимание психолог, — это поведение ребенка, которое не соответствует его возрасту. Дети могут быть угрюмыми, чувствовать себя подавленными или быть в плохом настроении, но это не должно быть их перманентным состоянием.

В число других тревожных признаков ранней стадии депрессии, которые назвала Краузе, входят постоянное чувство грусти и повышенная плаксивость, ощущение безнадежности, изменение режима сна, самоуспокаивающее поведение, постоянная усталость, апатия и отсутствие мотивации, отказ ребенка от занятий, которые раньше нравились, нежелание есть, трудности с концентрацией внимания, жалобы на боль, внезапное негативное отношение к школьным занятиям. Особенно насторожить должны самоповреждение, суицидальные мысли и склонность к риску.

Психолог добавила, что многие из этих признаков заметить нелегко, так как часто сложно отделить симптомы начинающейся депрессии от обычного подросткового поведения. «Депрессия не у всех детей проявляется в виде грусти и подавленности, а самоуспокаивающее поведение, выражающееся в увлечении онлайн-играми и нежелании сталкиваться с реальной, а не виртуальной жизнью, и вовсе может казаться нормой для большинства подростков, но это не значит, что стоит терять бдительность. Если вас что-то тревожит в поведении ребенка, лучше обратитесь за помощью к врачу, чтобы оценить его физическое и психическое состояние», — подытожила эксперт.

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