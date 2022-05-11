Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Трое россиян задержаны по факту гибели людей в пожарах в Красноярском крае

СКР: три человека задержаны в Красноярском крае по факту гибели людей в пожарах

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Красноярском крае три человека задержаны по факту гибели людей в масштабных пожарах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета России (СКР).

Сотрудников ПАО «"Россети-Сибирь" — Красноярскэнерго» задержали в рамках уголовных дел о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, а также о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Фигурантами стали мастер Казачинского РЭС «Россети-Сибирь», он находится под домашним арестом; начальник Рыбинского РЭС «Россети-Сибирь» и начальник производственного отделения Дзержинского района «Россети-Сибирь».

По последним данным, в результате масштабных пожаров в Красноярском крае погибли восемь человек. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь родным погибших, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров.

7 мая губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США назвали способ решить украинский кризис
Россиянка полетела на Кипр дикарем и осталась на улице с ребенком на руках
Трое россиян задержаны по факту гибели людей в пожарах в Красноярском крае
Названо число погибших при пожарах на Урале и в Сибири
Названы способы улучшить качество жизни после 60 лет
Зеленский прокомментировал смерть Кравчука
Палата представителей США одобрила выделение дополнительной помощи Украине
Победительница лотереи бросила работу и занялась охотой за привидениями
Боец ДНР объяснил полное превосходство над боевиками с «Азовстали»
Фитнес-трекеры оказались бесполезными
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.