Трое россиян задержаны по факту гибели людей в пожарах в Красноярском крае

СКР: три человека задержаны в Красноярском крае по факту гибели людей в пожарах

В Красноярском крае три человека задержаны по факту гибели людей в масштабных пожарах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета России (СКР).

Сотрудников ПАО «"Россети-Сибирь" — Красноярскэнерго» задержали в рамках уголовных дел о халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, а также о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Фигурантами стали мастер Казачинского РЭС «Россети-Сибирь», он находится под домашним арестом; начальник Рыбинского РЭС «Россети-Сибирь» и начальник производственного отделения Дзержинского района «Россети-Сибирь».

По последним данным, в результате масштабных пожаров в Красноярском крае погибли восемь человек. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь родным погибших, а также тем, кто потерял жилье в результате распространения пожаров.

7 мая губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров.

