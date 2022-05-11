Российский стилист назвала три способа сделать любой образ стильным

Стилист Анна Рыкова заявила, что стильный образ помогут создать туфли на высоких каблуках

Российский модный эксперт и автор курса «Fashion-стилист» Анна Рыкова назвала три способа сделать любой образ стильным. Комментарий эксперта оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалистка заявила, что создать трендовый образ и избежать крупных затрат поможет обувь. Так, в грядущем летнем сезоне она посоветовала носить туфли на экстремально высоких каблуках, танкетках и платформах. «Однако при выборе обуви на каждый день в первую очередь обращайте внимание на комфорт, а уже потом на модные тенденции», — добавила Рыкова.

Кроме того, в гардеробе каждой девушки должна быть подходящая сумка. «Подумайте, куда вы ходите чаще всего, что носите с собой. Отталкиваясь от этого, подберите универсальную сумку для своего образа жизни», — объяснила она.

В то же время, по мнению Рыковой, грамотно расставить акценты и завершить стильный образ помогут аксессуары. «Украшения, платки, перчатки, головные уборы, ремни и очки — поле для экспериментов», — отметила она. При этом в 2022 году в моде будет максимализм: например, объемные очки, кольца, серьги и браслеты, а также массивные бусы и цепи.

Ранее в мае стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким назвала россиянам одежду, которая никогда не выйдет из моды. Специалист отнесла белые рубашки, джинсы прямого кроя, а также базовые пальто оттенка кэмел к изделиям, которые никогда не утратят актуальности. Кроме того, в список вошли классические лоферы и шейные платки. «Все это практически вечные вещи», — заявила стилист.