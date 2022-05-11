93-летний актер Джеймс Хонг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Американский актер Джеймс Хонг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде в 93 года

93-летний американский актер Джеймс Хонг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщает издание ABC.

Таким образом, он стал старейшим артистом, который удостоился собственной звезды за всю историю существования «Аллеи славы». «Я хочу почувствовать момент», — заявил актер на торжественной церемонии.

Джеймс также поведал, что не собирается заканчивать кинокарьеру и будет продолжать сниматься в картинах и озвучивать фильмы: «Я надеюсь, что смогу удовлетворить свою аудиторию будущей работой, которую я собираюсь делать. Я мог бы дожить до 100 лет, если так будет продолжаться!».

Джеймс Хонг начал карьеру киноактера в 1950-х годах. За это время он успел сняться в более чем 400 картинах и телепроектах, в том числе, в «Бегущем в лабиринте», «Большом переполохе в маленьком Китае» и многих других. При этом он озвучивал популярных персонажей в таких анимационных фильмах, как «Кунг Фу Панда» и «Мулан».

В начале апреля группа Red Hot Chili Peppers получила именную звезду на голливудской «Аллее славы».