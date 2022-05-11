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В США признали победу России в инфовойне по Украине

Кандидат на должность посла США в Киеве Бринк признала победу РФ в инфовойне по Украине
Бриджит Бринк

Бриджит Бринк . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк признала победу России в информационной войне по освещению ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Сенатор Роб Портман в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса подчеркнул, что в инфополе Москва превосходит западные страны, как российские силы превосходят украинские. Он обратился к Бринк и спросил, что должны сделать в Соединенные Штаты, чтобы «лучше противодействовать попыткам России оправдать» военную спецоперацию на Украине.

«Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов», — сказала Бринк.

Ранее в Нацразведке США заявили, что не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По мнению Хейнс, ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации. Как уточнила глава Нацразведки, этому может поспособствовать желание Киева решить проблему военным путем.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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