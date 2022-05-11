Девушка показала способ мести попавшему в тюрьму бойфренду и прослыла безумной

Пользовательница TikTok показала, как лишила экс-возлюбленного возможности увидеть близких

Пользовательница TikTok из США по имени Кэролайн рассказала о том, как решила необычно отомстила попавшему в тюрьму бывшему бойфренду. На ролик, в котором девушка показала свой способ и который позже был удален из соцсети, обратило внимание издание DailyDot.

В видео блогерша продемонстрировала телефон, на экране которого было видно, как пользовательница отменяет запись на посещение заключенного — для того, чтобы увидеться с попавшим в тюрьму человеком нужно предварительно выбрать доступное для этого время на сайте. Кэролайн объяснила, что забронировала во все доступные слоты на посещение ее бывшего бойфренда и отменила все записи в последний момент, чтобы мужчина лишился возможности увидеться с кем-то из близких.

В комментариях к посту американки многих пользователей восхитил ее способ мести. «А моя мать говорила, что я единственный человек, которые так делает. Оказалось, что нет!», «Это очень умно!» — писали комментаторы. В то же время в постах юзеров, не оценивших идею американки, и Кэролайн, и те, кто поддержал ее, прослыли безумными.

«Это очень злой поступок», «Девушки в комментариях к этому ролику просто сумасшедшие», — заявили они. В ответ на такую критику блогерша заявила, что не нанесла существенного вреда бывшему возлюбленному, и добавила, что его каждую неделю навещает мать.

Ранее другая американка рассказала, как отомстила соседу-расисту, часто прокалывавшему шины ее автомобиля. Женщина призналась, что стала отправлять от имени мужчины деньги в Церковь Сатаны. В итоге другие соседи стали считать его дьяволопоклонником.