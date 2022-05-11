На Камчатке отметили корякский праздник «Аюангыт»

На стойбище «Кайныран» Камчатского края отметили корякский обрядовый праздник «Аюангыт»

Корякский обрядовый праздник «Аюангыт» отметили на стойбище «Кайныран» в поселке Раздольном Камчатского края. Об этом сообщается на странице губернатора региона Владимира Солодова во «ВКонтакте».

Так, гости праздника увидели выступления национальных ансамблей, желающие приняли участие в мастер-классах по горловому пению, нымыланскому танцу, выделке шкуры и созданию этнического браслета «Аноан». Во время обрядовой части «Подношение огню» старейшина обратился к священным местам, духам земли, чтобы этот год был добрым, светлым, миролюбивым.

«Известный камчатский исследователь традиционной культуры коренных народов Камчатки Владимир Малюкович описывал праздник так: "…Коряки считали, что пришла весна и солнце, и человек, как и многие большие и малые существа, "ожил", проснулся… Этот своеобразный праздник алюторцев проводят в начале мая…», — отметил губернатор в сообщении.

Ранее в апреле стало известно о том, что заповедник «Командорский» в Камчатском крае получит новый статус — он будет преобразован в национальный парк. Так, это позволит выделить на территории «особую зону, где коренные народы — командорские алеуты — смогут вести <…> рыболовство, охоту, собирательство растений, заниматься художественными промыслами и ремеслами без получения каких-либо разрешений».