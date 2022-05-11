В пригороде Казани возведут 800 тысяч квадратных метров жилья

В Аракчино, расположенном в пригороде Казани, построят 800 тысяч квадратных метров жилья

В поселке Аракчино, который расположен в пригороде Казани, построят 800 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Согласно материалу, территория, на которой появится новый жилой комплекс, находится в Кировском районе и носит неофициальное название «Серебряный бор». Известно, что компании рассчитывают на смешанную застройку. Планируется возвести многоквартирные дома — как многоэтажные, так и высотой до четырех этажей.

«Территория будет пользоваться спросом. Во-первых, огромную роль сыграет экологическая составляющая. Во-вторых, решена транспортная проблема — это перспективное место», — заявила директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

В марте появилась информация о том, что в Татарстане введут в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров жилья за год. Отмечается, что в течение года в республике появится 148 многоквартирных и 56 жилых домов, а также 12,4 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства.

