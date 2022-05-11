Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В пригороде Казани возведут 800 тысяч квадратных метров жилья

В Аракчино, расположенном в пригороде Казани, построят 800 тысяч квадратных метров жилья

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В поселке Аракчино, который расположен в пригороде Казани, построят 800 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщает информационное агентство «Татар Информ».

Согласно материалу, территория, на которой появится новый жилой комплекс, находится в Кировском районе и носит неофициальное название «Серебряный бор». Известно, что компании рассчитывают на смешанную застройку. Планируется возвести многоквартирные дома — как многоэтажные, так и высотой до четырех этажей.

«Территория будет пользоваться спросом. Во-первых, огромную роль сыграет экологическая составляющая. Во-вторых, решена транспортная проблема — это перспективное место», — заявила директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

В марте появилась информация о том, что в Татарстане введут в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров жилья за год. Отмечается, что в течение года в республике появится 148 многоквартирных и 56 жилых домов, а также 12,4 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
«Северный поток-2» назвали фактически мертвым после начала спецоперации России
Российские турагенства запустили распродажу туров в Турцию в мае
Ветерана чеченской войны нашли в лесу без головы
Момент наезда машины на переходящих дорогу российских школьников попал на видео
Россиянка выпустила одежду с эффектом голого тела для люксовой французской марки
В США испытали вооружение штурмовиков A-10
Россия и Белоруссия утвердили переход на оплату газа в рублях
Женщину оштрафовали за аудио из колонки с фейками о российских военных
Милонов порадовался «Евровидению» без россиян и назвал его музыкальным дорблю
Кива заявил о приказе Зеленского убить глав администраций в двух областях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.