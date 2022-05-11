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Диетолог перечислил россиянам опасные симптомы раздраженного кишечника

Диетолог Михаил Гинзбург назвал раздраженный кишечник одним из признаков опухоли

Фото: cottonbro / Pexels

Диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург перечислил россиянам опасные симптомы раздраженного кишечника. Врач уточнил, что это состояние может быть одним из признаков появления опухоли, сообщает издание Ura.ru.

Эксперт назвал кишечные боли, расстройство желудка и раздраженный кишечник свидетельством серьезных болезней, например опухолей. При этих симптомах Гинзбург посоветовал обращаться к гастроэнтерологу.

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«Если появились боли, подташнивания, поносы, нужно отправляться к врачу и пройти обследование, начать лечение, а через пару недель навестить врача вновь и получить при необходимости скорректированное лечение, — отметил Гинзбург.

Врач обратил внимание, что симптомы раздраженного кишечника могут появляться по разным причинам. «У кого-то из-за диеты и нехватки пищевых волокон, кисломолочных продуктов, избытка сладкой пищи и мясных изделий», — акцентировал внимание диетолог.

Гинзбург добавил, что врачи чаще всего стараются убрать все известные факторы. Немалую роль в выздоровлении и восстановлении, по словам врача, является хороший сон, а также работа с психологом, если есть душевное неблагополучие, спровоцировавшее болезнь.

Ранее врачи уже не раз предупреждали о влиянии стресса на здоровье. Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова отмечала, что при сильном расстройстве нервной системы первым делом дает сбой кишечник.

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Вера Владзиевская
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