Врачи предупредили о влиянии стресса на здоровье

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и врач-диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева предупредили россиян о влиянии стресса на здоровье. Их слова передает URA.RU.

По мнению специалистов, на фоне стрессов обостряется синдром раздраженного кишечника (СРК). При этом заболевании человек испытывает боли в животе, спазмы, сталкивается с нарушениями стула и повышенным газообразованием. «Часто у людей с СРК диагностируют депрессию, тревожное расстройство, нарушение сна. СРК существенно снижает качество жизни, но непосредственно жизни не угрожает», — заявила Королева. Дианова отметила, что лечить это заболевание не стоит самостоятельно — необходимо обращаться к специалистам. «Как только поступают правильные препараты, то происходит уменьшение болевых ощущений и идет правильное формирование стула», — объяснила она. Помимо того, что нужно корректировать тревогу и возможную скрытую депрессию, нужно еще есть максимально простую натуральную пищу, подчеркнула гастроэнтеролог.

«Для людей с СРК рекомендована диета с низким содержанием ферментируемых олиго- и моносахаридов и полиолов, такое питание способствует уменьшению газообразования и боли, нормализации стула. В период стресса рекомендуется выполнять расслабляющие дыхательные практики, тренировать диафрагмальное дыхание», — заключила диетолог Королева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не заставлять себя есть, если из-за стресса пропал аппетит. По ее словам, в этот момент организму не до еды. «У многих, наоборот, наступает, так называемая медвежья болезнь, потому что, как медведи при стрессе опорожняют свой кишечник, многие люди перед экзаменами из туалета не вылезают», — объяснила она и добавила, что это нормальная реакция организма.