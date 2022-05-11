Россия призвала не допускать военной активности на Корейском полуострове

Зампостпреда РФ при ООН призвала не допускать военной активности на Корейском полуострове

Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева рассказала, что Москва призывает не допускать какой-либо военной активности на Корейском полуострове, сообщает ТАСС.

«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — заявила дипломат во время выступления на заседании Совбеза ООН.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, в свою очередь, отметил, что Китай ждет, что все стороны на Корейском полуострове будут сохранять спокойствие и сдержанность, вступая при необходимости друг с другом в диалог и проводя консультации. Также он призвал не допускать любых действий, которые могут привести к усилению напряженности.

Ранее старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра Сангсу Ли рассказал, что главным «адресатом» пуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) является не Южная Корея, а Соединенные Штаты.