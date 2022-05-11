Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия призвала не допускать военной активности на Корейском полуострове

Зампостпреда РФ при ООН призвала не допускать военной активности на Корейском полуострове

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева рассказала, что Москва призывает не допускать какой-либо военной активности на Корейском полуострове, сообщает ТАСС.

«Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии», — заявила дипломат во время выступления на заседании Совбеза ООН.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, в свою очередь, отметил, что Китай ждет, что все стороны на Корейском полуострове будут сохранять спокойствие и сдержанность, вступая при необходимости друг с другом в диалог и проводя консультации. Также он призвал не допускать любых действий, которые могут привести к усилению напряженности.

Ранее старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра Сангсу Ли рассказал, что главным «адресатом» пуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) является не Южная Корея, а Соединенные Штаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Жителей пострадавшего от обстрела Украиной российского села эвакуируют
Косово подаст заявку на членство в Совете Европы
Ряду россиян запретили носить контактные линзы
В ООН сообщили о подготовке КНДР ядерного полигона для испытания
ЕС предрекли потерю 214 миллиардов долларов в случае отказа от российского газа
В Германии выразили надежду на восстановление транзита газа через Украину
Побывавший на Украине французский военный рассказал о преступлениях полка «Азов»
Российский посол сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства
Россия призвала не допускать военной активности на Корейском полуострове
Молдавия захотела списания долгов за российский газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.