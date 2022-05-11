Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Великобритания запустит спутники со своей территории

В Великобритании запустят ракету LauncherOne с военными спутниками

Фото: Gene Blevins / Reuters

Великобритания начнет запускать спутники со своей территории. О миссии Prometheus-2 сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны королевства.

Два космических аппарата, предназначенных для мониторинга посредством радиосигналов и датчиков изображения, предполагается запустить при помощи ракеты LauncherOne с самолета Cosmic Girl американской компании Virgin Orbit с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии.

Запуск проводится в интересах британских военных. «Космические технологии критически важны при разработке мер в сфере обороны, а запуск Prometheus-2 представляет собой очередной шаг вперед на пути к собственной космической программе», — заявил замминистра обороны Великобритании Джереми Куин.

Материалы по теме:
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021

В январе SpaceNews сообщило, что американская компания Virgin Orbit вывела на околоземную орбиту семь спутников формата CubeSat для клиентов из США и Польши.

Первый успешный пуск ракеты воздушного старта состоялся в январе 2021 года, когда на орбиту было выведено девять спутников формата CubeSat.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил шансы Запада нанести поражение России
В России зафиксировали минимум смертей от COVID-19 за сутки с сентября 2020 года
ФСБ задержала в Москве мужчину за аферу под видом инвестиций в криптовалюту
Россиянам рассказали об особенностях получения цифровых шенгенских виз
Великобритания запустит спутники со своей территории
Трейдеры посоветовали не использовать данные Мосбиржи для оценки рубля
Российских горняков эвакуировали из-за задымления в шахте
В Госдуме ответили на признание Литвой России «террористическим государством»
Валерий Меладзе отреагировал на информацию о его отъезде из России
Володин обвинил США в желании устроить «голодомор» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.