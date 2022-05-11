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МАГАТЭ восстановило передачу данных о ядерных гарантиях с Чернобыльской АЭС

МАГАТЭ заявило о восстановлении передачи данных о ядерных гарантиях с Чернобыльской АЭС

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

Дистанционная передача данных о ядерных гарантиях с Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) на Украине в главный офис Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) восстановлена, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

По его словам, связь восстановили впервые после двухмесячного перерыва. На основе спутниковых технологий были развернуты новые каналы передачи информации, указал Гросси. По его словам, после посещения АЭС в конце апреля был проведен ряд технических работ на станции.

МАГАТЭ получила данные со всех площадок на Украине, где такие системы размещены, включая все атомные электростанции и связанные с ними хранилища отработавшего топлива. Ситуация на Запорожской АЭС продолжает оставаться «сложной и неустойчивой», подчеркнули в международной организации. По словам Гросси, это связано с присутствием на объекте «российских сил и персонала "Росатома"».

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В апреле Киев запросил у МАГАТЭ оборудование для эксплуатации ее ядерных объектов. В этот перечень включили различные устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, а также системы электроснабжения и дизельные генераторы.

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Марина Совина
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