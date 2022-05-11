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МИД России назвал причину разных заявлений чиновников США по Украине

Захарова объяснила изменения в заявлениях США по Украине сменой состава чиновников
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / Globallookpress.com

Разные заявления американских чиновников по урегулированию ситуации на Украине связаны с изменениями в администрации США. Такую причину отличий в высказываниях политиков США по этой теме назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат рассказала, что на данный момент многие сотрудники и топ-менеджеры в Белом доме находятся в состоянии смены состава. «Я думаю, что многие заявления делаются в том числе под влиянием этой идущей, уже происходящей смены действующего состава в администрации США», — объяснила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что урегулировать ситуацию вокруг Украины можно посредством дипломатического процесса и дипломатического решения. Она подчеркнула, что Вашингтон верит в подобные перспективы.

В то же время до этого директор Национальной разведки США Эврил Хейнс (Avril Haines) сообщила, что Вашингтон не видит «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По ее мнению, ситуация в стране в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей экскалации.

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Виктория Кондратьева
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