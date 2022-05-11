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В Госдуме отреагировали на намерение Херсонской области войти в состав России

Депутат Бородай назвал включение Херсонской области в состав России вопросом времени

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Включение Херсонской области в состав России — это вопрос времени, заявил депутат Государственной Думы Александр Бородай. Так он отреагировал на намерение властей региона обратиться к президенту страны Владимиру Путину, пишет News.ru.

По его словам, вся история «с так называемой Украиной только началась». Депутат выразил уверенность, что референдум и включение Херсонской области в состав России произойдут очень быстро, буквально в ближайшие недели. Это абсолютно логичный шаг, добавил он.

Бородай отметил, что к России в будущем могут присоединиться также Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области Украины.

Ранее стало известно, что руководство Херсонской области захотело обратиться к президенту Владимиру Путину о принятии региона в состав России. По словам заместителя главы областной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилла Стремоусова, «город Херсон — это Россия», и никакой Херсонской народной республики на территории области создаваться не будет.

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Сергей Истомин
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