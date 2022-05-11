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Российский врач назвала способ есть сладкое и худеть

Эндокринолог Павлова заявила, что при похудении можно есть сладкое в небольшом количестве

Фото: Unsplash

Российский врач-эндокринолог Ольга Павлова назвала способ есть сладкое и худеть. Ее заявление приводит «Вечерняя Москва».

По мнению диетолога, важно разделять сладкие продукты на два вида. Первый — это сладости с сахаром и белой мукой, считает эксперт. «Если мы рассматриваем снижение веса у людей с нормальным сахаром крови, то им можно в небольшом количестве оставить сладкое при похудении, особенно это касается молодых людей в возрасте до 25 лет. Но сначала нужно съесть белок и клетчатку, а после этого переходить к десерту», — пояснила Павлова.

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В то же время людям с диабетом запрещено потреблять десерты в пищу, заявила специалистка в беседе с изданием. «Глюкоза повреждает стенки сосудов, вследствие чего пациент получает проблемы со зрением, диабетическую стопу и другие негативные последствия», — предупредила диетолог.

В завершение доктор рассказала о втором виде сладких продуктов. Павлова пояснила, что в данную категорию входят продукты на стевии или эритритоле и на кукурузной, гречневой или полбяной муке. «Их можно есть как здоровому человеку, так и пациентам с диабетом, так как они резко не повышают сахар в крови и не отразятся на весе», — заключила она.

Ранее диетолог Ольга Павлова развеяла миф о запрете на еду после шести вечера при похудении. По словам врача, худеющим нужно ужинать за три-четыре часа до сна.

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Мария Винар
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