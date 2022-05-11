СКР предъявил украинским военным обвинения в обстреле населения Донбасса

Четверым украинским военным предъявили обвинения в ударах по Донбассу для устрашения людей

Четверым украинским военным предъявлены обвинения по статье 365 («Жестокое обращение с гражданским населением») УК РФ. Об этом в среду, 11 мая, «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, 24 февраля 2022 года подполковник Шостак в целях устрашения населения, отдал приказ об обстреле из артиллерийского вооружения населенного пункта «Октябрь» в ДНР, где находилось только гражданское население. При этом людей не уведомили о планирующемся ударе, гуманитарный коридор для их выхода не организовали. В результате обстрела пострадали несколько жителей Донбасса, были разрушены дома и объекты жизнеобеспечения.

Кроме того, с 25 по 28 февраля обвиняемые, выполняя заведомо незаконный приказ, обстреляли поселки Сартана, Талаховка и Ленинская. Позже был обстрелян еще ряд населенных пунктов на территории ДНР.

Речь идет о военнослужащих войсковой части А-2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины). Под следствием начальник артиллерии подполковник Роману Шостак, командир самоходной артиллерийской батареи Денис Назаров, командир артиллерийского дивизиона подполковник Александр Плотников и командир самоходной артиллерийской батареи Сергей Палийчук.

«Следователи продолжают сбор доказательственной базы, устанавливаются иные лица, причастные к этим преступным фактам», — рассказали в СКР.

7 мая сообщалось, что следователи установили личность еще одного командира ВСУ, который отдавал приказы об обстрелах населения ДНР.