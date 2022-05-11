Россиянам назвали способы восстановить пищеварение после майских праздников

Нутрициолог Анна Макарова назвала трехразовое питание способом борьбы с перееданием

Нутрициолог Анна Макарова рассказала россиянам, как восстановить пищеварение после майских праздников, и назвала способы борьбы с перееданием. Слова специалистки приводит издание «Аргументы и факты».

Анна Макарова советует придерживаться трехразового питания и исключить голодовки и жесткие ограничения в еде, поскольку они могут привести к срыву. «Вообще, здоровое, нормальное питание подразумевает минимум три приема пищи: завтрак, обед и ужин. И тут важно начать постепенный возврат к норме. Поэтому завтрак, обед и ужин обязательно должны быть с перерывами в три-четыре часа между ними», — объясняет она. Нутрициолог призывает не допускать длительных перерывов между приемами пищи, так как за этот промежуток накапливается сильное чувство голода, которое приводит к перееданию.

По ее словам, следует ограничить жирную и сладкую пищу, отказаться от алкоголя, добавив в рацион побольше клетчатки и нежирный белок. «На завтрак: омлет на нежирном молоке с порцией овощного салата и одним кусочком цельнозернового хлеба — это будет нормальный прием пищи. Обед может состоять из легкого овощного супа, крем-супы тут не подойдут. Дополнить обед можно нежирной рыбой. А вот красного мяса в эти дни лучше избегать. Для ужина также можно использовать нежирную рыбу, дополненную овощными закусками (лучше свежими), приготовленными без масла. При желании на ужин можно вновь съесть овощной суп», — назвала вариант идеального меню после праздников нутрициолог.

Макарова советует помнить и про водный рацион. По ее словам, следует каждый час пить по 100-200 миллилитров воды. Нутрициолог посоветовала делать воду с лимоном, мятой, имбирем, пить зеленый чай и не добавлять сахар.

Ранее диетолог-нутрициолог Ева Шишова перечислила способы разгрузить организм после праздничных шашлыков. Она посоветовала питаться в разгрузочный день белыми, зелеными овощами и фруктами.