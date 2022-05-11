Песков высказался об исключении СМИ из кремлевского пула

Песков заявил, что «Эхо Москвы» исключили из кремлевского пула из-за его ликвидации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об исключении ряда СМИ из кремлевского пула. Об этом пишет РИА Новости.

Так, Песков заявил, что радиостанция «Эхо Москвы» была исключена из пула в связи с ее ликвидацией. Украинское информационное агентство УНИАН, также удаленное из пула, по его словам, «не выходит на связь». Издание «Медуза» (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) было исключено из соответствующей группы, так как не обладает аккредитацией, добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Песков, комментируя удаление «Медузы» из кремлевского пула, заявил, что издание де-факто не является российским. «"Медуза" фактически уже перестала иметь хоть какую-то связь с Россией», — сказал он.

Перед этим также сообщалось об исключении из кремлевского пула журналиста УНИАН Романа Цимбалюка. Отмечалось, что он много лет участвовал в пресс-конференциях Пескова и задавал вопросы на украинскую тематику.

О ликвидации радиостанции и сайта «Эхо Москвы» стало известно 3 марта. Такое решение принял совет директоров издания.

1 марта Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы». В ведомстве пояснили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине. После этого радиостанцию отключили от эфира, а сайт заблокировали.