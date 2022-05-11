Названы предвещающие скорое снижение цен признаки

Аналитик Вавилов назвал замедление инфляции предвещающим скорое снижение цен признаком

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов назвал три признака, предвещающие скорое снижение цен. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, к этим признакам относятся уменьшение темпов инфляции, восстановление логистических цепочек и льготы, а также любые послабления в части санкций, налогов или проверок бизнеса.

Замедление инфляции говорит о том, что цены на товары и услуги больше не растут, а в некоторых категориях снижаются, отметил эксперт.

Аналитик добавил, что восстановление логистических связей означает сокращение затрат на транспортировку товаров, а послабления со стороны государства уменьшают траты бизнеса.

По словам Вавилова, снятие антироссийских санкций, которое вероятно в будущем, вернет на рынок конкуренцию во многих отраслях. Он подчеркнул, что поставщики будут вынуждены переписывать ценники и делать упор на качество продукции для повышения конкурентоспособности.

В апреле помощник президента России Максим Орешкин заявил, что расширение предложения товаров на рынке должно стать главным ответом на рост цен. Как уточнил политик, необходимо развивать внутреннее производство, решать проблемы с международной логистикой. «Главный ответ на цены — это увеличение предложения», — рассказал Орешкин. Он призвал с некоторыми отраслями экономики «работать индивидуально».

