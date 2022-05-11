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В России похоронили трех погибших на Украине военных

В Тольятти и Братске похоронили российских солдат, погибших в ходе спецоперации на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Тольятти простились с двумя российскими военными, погибшими в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили на странице администрации города во «ВКонтакте».

Администрация сообщила о гибели гвардии старшего сержанта Алексея Шпилевского и гвардии сержанта Сергея Гурзанова. Проститься с земляками пришли родные, соседи и сослуживцы. Соболезнования выразил глава Тольятти Николай Ренц. «Мы должны самой высокой мерой отдавать должное погибшим бойцам — нашим героям, нашим защитникам, гибель которых — это проявление самой высокой любви к ближним», — высказался градоначальник.

Также стало известно о похоронах третьего бойца. О гибели 37-летнего командира боевой машины, старшего сержанта Алексея Юферова написал в Telegram мэр Братска Сергей Серебренников. Юферов погиб 25 апреля, он проходил службу по контракту с 2008 года. Мэр предложил с согласия родственников погибшего разместить имя военнослужащего на Мемориале Славы.

Ранее власти пяти российских регионов сообщили о похоронах военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших во время специальной военной операции на Украине. 25 марта Министерство обороны России обнародовало данные, что в ходе специальной операции погиб 1351 военнослужащий и 3825 пострадали.

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Варвара Кошечкина
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