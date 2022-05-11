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В Госдуме ответили на признание Литвой России «террористическим государством»

Депутат Водолацкий заявил, что Литва всеми силами пытается доказать свою состоятельность

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что такие страны, как Латвия, Литва, Эстония и Польша, всеми силами пытаются доказать свою состоятельность. Так он ответил на признание Литвой России «террористическим государством», пишет RT.

Депутат уточнил, что страны принимают такие решения, которые, по их мнению, демонстрируют крутость и самостоятельность. Это люди, забывшие свою историю, которые не помнят, что Россия всегда боролась с терроризмом. Они видят, что антироссийские санкции не работают, добавил Водолацкий.

«Да, нашему государству тяжело в потоке санкций, но мы этот удар выдерживаем, а бумеранг прилетает в них», — подчеркнул зампред комитета Госдумы.

Водолацкий отметил, что история «все расставит по своим местам». Кроме того, о тех, кто принимает подобные решения, забудут, они «уйдут в небытие», заключил депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя признание России сеймом Литвы «террористическим государством», назвала соответствующую резолюцию парламента прибалтийской страны экстремистской.

10 мая Литва признала Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Такое решение принял сейм страны. За принятие резолюции проголосовали все 128 членов парламента Литвы.

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Сергей Истомин
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