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МИД прокомментировал признание Литвой России «террористическим государством»

МИД назвал экстремистской резолюцию сейма Литвы о признании России «страной-террористом»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД России / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя признание России сеймом Литвы «террористическим государством», назвала соответствующую резолюцию парламента прибалтийской страны
экстремистской. Об этом сообщает ТАСС.

В эфире радио Sputnik Захарова напомнила, что страны, принимающие подобные декларации и заявления, «делают такие по большому счету экстремистские шаги», входят в НАТО. При этом, указала она, на протяжении последних десятилетий действия альянса или его членов приводили к появлению новых конфликтов. «К этому нужно относиться как к элементу провокации», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, «ни к какому желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию на Украине это не имеет отношения».

10 мая Литва признала Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Соответствующее решение принял сейм Литвы. За принятие резолюции проголосовали все 128 членов парламента Литвы.

Член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров назвал это решение проявлением шизофрении.

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Марина Совина
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