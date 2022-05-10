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В Совфеде ответили на признание Литвой России «террористическим государством»

Сенатор Джабаров назвал шизофренией признание Литвой РФ «террористическим государством»
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Признание России сеймом Литвы «террористическим государством» является проявлением шизофрении. Об этом заявил член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Он напомнил об усилиях России по успешной борьбе с международным терроризмом и задался вопросом о стороне, которую занимал Запад в этой борьбе.

«Шизофрения чистой воды. Страна, которая победила международный терроризм в Сирии, которая раньше поборола международный терроризм на Северном Кавказе, и они нас пытаются назвать страной-террористом? Чем вы занимались все эти годы? Сотрудничали с нацистами?» — заявил Владимир Джабаров.

Сенатор выразил уверенность в том, что оценку этому действию парламента Литвы даст российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее сообщалось, что Литва признала Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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