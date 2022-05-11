Россиянка полетела на Кипр дикарем и осталась на улице с ребенком на руках

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала, как осталась без жилья на Кипре из-за ошибки

Российская туристка полетела на Кипр дикарем и рассказала о том, как она осталась без жилья по ошибке сотрудницы отеля. Историю девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

По словам путешественницы, она заранее забронировала для себя и ребенка отдельную комнату в хостеле. Однако по приезде оказалось, что номер занят другими постояльцами. Читательнице портала предложили разместиться в общей комнате с другими гостями, но этот вариант ей не подходил — в итоге она оказалось на улице с ребенком на руках.

Хозяева хостела смогли предложить туристке комнату в квартире неподалеку, но только на три дня. «Вы пробовали когда-нибудь искать жилье в сезон? 99 процентов уже забронировано, а что осталось, по космическим ценам или неликвид», — пожаловалась она.

Далее россиянке предложили переехать в апартаменты к совладельцам хостела. «Квартира оказалась шикарной, на берегу моря, с большим балконом и общими зонами. Почти пять дней мы жили там одни, потом в одну из комнат переехала женщина из Норвегии. В общем, в этой ситуации мы даже выиграли», — резюмировала она.

Ранее кипрская авиакомпания Cyprus Airways запустила рейсы между Каиром и Ларнакой. В условиях санкций перелет может стать еще одним способом для российских туристов попасть на курорты Кипра. По оценке специалистов, авиабилеты в мае обойдутся от 6,3 до 8,5 тысячи рублей.