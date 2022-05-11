Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка полетела на Кипр дикарем и осталась на улице с ребенком на руках

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала, как осталась без жилья на Кипре из-за ошибки

Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Российская туристка полетела на Кипр дикарем и рассказала о том, как она осталась без жилья по ошибке сотрудницы отеля. Историю девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

По словам путешественницы, она заранее забронировала для себя и ребенка отдельную комнату в хостеле. Однако по приезде оказалось, что номер занят другими постояльцами. Читательнице портала предложили разместиться в общей комнате с другими гостями, но этот вариант ей не подходил — в итоге она оказалось на улице с ребенком на руках.

Материалы по теме:
Русская речь и военные базы Как россиянин отправился на Кипр в разгар пандемии
Русская речь и военные базыКак россиянин отправился на Кипр в разгар пандемии
23 апреля 2021
«Где еще остались такие цены?» Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
«Где еще остались такие цены?»Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
2 сентября 2021

Хозяева хостела смогли предложить туристке комнату в квартире неподалеку, но только на три дня. «Вы пробовали когда-нибудь искать жилье в сезон? 99 процентов уже забронировано, а что осталось, по космическим ценам или неликвид», — пожаловалась она.

Далее россиянке предложили переехать в апартаменты к совладельцам хостела. «Квартира оказалась шикарной, на берегу моря, с большим балконом и общими зонами. Почти пять дней мы жили там одни, потом в одну из комнат переехала женщина из Норвегии. В общем, в этой ситуации мы даже выиграли», — резюмировала она.

Ранее кипрская авиакомпания Cyprus Airways запустила рейсы между Каиром и Ларнакой. В условиях санкций перелет может стать еще одним способом для российских туристов попасть на курорты Кипра. По оценке специалистов, авиабилеты в мае обойдутся от 6,3 до 8,5 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
США назвали способ решить украинский кризис
Россиянка полетела на Кипр дикарем и осталась на улице с ребенком на руках
Трое россиян задержаны по факту гибели людей в пожарах в Красноярском крае
Названо число погибших при пожарах на Урале и в Сибири
Названы способы улучшить качество жизни после 60 лет
Зеленский прокомментировал смерть Кравчука
Палата представителей США одобрила выделение дополнительной помощи Украине
Победительница лотереи бросила работу и занялась охотой за привидениями
Боец ДНР объяснил полное превосходство над боевиками с «Азовстали»
Фитнес-трекеры оказались бесполезными
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.