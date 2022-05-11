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Военный эксперт объяснил попытки ВСУ захватить Змеиный

Военный эксперт Сивков назвал пиар-ходом для Запада попытки ВСУ захватить остров Змеиный

Фото: Jorge Silva / Reuters

Доктор военных наук Константин Сивков объяснил, зачем киевские власти попытались захватить остров Змеиный, который контролируется Вооруженными силами России. Слова эксперта приводит «Взгляд.ру».

«Это была очередная пиар-акция со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), равно как и атаки по объектам инфраструктуры на приграничных территориях. Кроме того, в прошлый раз они попытались начать контрнаступление под Харьковом и Изюмом. И все три раза они были отбиты союзными войсками с серьезными потерями для украинской армии», — заявил Сивков.

По мнению эксперта, попытки захватить Змеиный были предприняты для того, чтобы киевское руководство смогло продемонстрировать Западу боеспособные силы ВСУ, нуждающиеся в поставках оружия и техники.

«Если все формирования варятся в котлах, то отправлять помощь нет смысла, поскольку она окажется в руках союзных войск», — подчеркнул Сивков.

Кроме того, как утверждает специалист, все попытки захватить остров изначально были обречены на провал, но России это только на руку.

«Украина потеряла наиболее подготовленных специалистов на южном направлении. ВСУ еще больше утратили свою боеспособность. Так что в ближайшее время вряд ли стоит ждать повторения подобных провокаций», — заключил военный эксперт.

Ранее представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что попытка захвата острова Змеиный со стороны Украины привела к «бессмысленной гибели» более чем 50 украинских военнослужащих и потере ряда военной техники, что стало «катастрофой для ВСУ». В ходе операции по захвату Змеиного ВСУ также потеряли 14 самолетов и вертолетов и 30 беспилотников. Вооруженными силами России были уничтожены три вертолета Ми-8 с десантом и один вертолет поддержки Ми-24.

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Варвара Кошечкина
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