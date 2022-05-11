Российский стилист перечислила вечно модные модели кроссовок

Российский стилист Юлия Манукова перечислила всегда актуальные модели кроссовок

Российский стилист и модный эксперт интернет-магазина одежды и обуви Lamoda Юлия Манукова перечислила вечно модные виды кроссовок. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Так, в число всегда актуальных изделий эксперт внесла модель Stan Smith марки Adidas. «Stan Smith обожают все: от студентов до знаменитостей. Впервые модель увидела свет в 1965 году, так что можно считать, что она переходит из поколения в поколение и не надоедает. Бренд время от времени меняет дизайн, но белоснежная классика всегда в наличии», — пояснила стилист.

Кроме того, в данный список вошли кроссовки Nike Air Max 90, New Balance 327, а также изделия Reebok Classic Leather и Puma Suede. «Suede от Puma получили свое название за яркий и приятный на ощупь замшевый верх еще в 1970-е годы. Сегодня же эта обновленная модель объединяет в себе еще одно десятилетие — легендарные и снова цитируемые 1990-е, что хорошо видно по массивной подошве», — отметила Манукова.

Ранее в мае редакторы британской версии журнала Vogue перечислили самые модные сандалии и босоножки на лето 2022 года. Так, в список попали яркие модели с деталями в виде веревок брендов Isabel Marant, Arizona Love и Chloé. Кроме того, популярность обрела обувь на платформе, которая представлена в ассортименте следующих марок: Loewe, Gucci, Bottega Veneta, Valentino, Arket и Jil Sander.