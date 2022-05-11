«Спартак» впервые за 16 лет вышел в финал Кубка России

«Спартак» обыграл «Енисей» и впервые за 16 лет вышел в финал Кубка России

Московский «Спартак» на своем поле обыграл красноярский «Енисей» в полуфинале Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 11 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Александр Соболев.

«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые за 16 лет. В 2006 году красно-белые в решающем матче турнира проиграли столичному ЦСКА (0:3). Красно-белые брали трофей четыре раза.

В финале красно-белые сыграют с московским «Динамо», которое в полуфинале победило «Аланию» (3:0). Встреча состоится 29 мая в «Лужниках».