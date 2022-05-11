Британия и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности

Великобритания и Швеция подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Об этом в среду, 11 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Сегодня утром премьер-министр подписал соглашение о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон», — заявили на Даунинг-стрит. Отмечается, что аналогичная декларация будет подписана позднее в этот же день и с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

В административном офисе Джонсона уточнили, что глава кабмина обозначит намерение Лондона «поддержать вооруженные силы двух стран в случае кризиса или нападения».

Указанные документы предполагают кардинальные изменения в сфере обороны и сотрудничества по вопросам безопасности между Соединенным Королевством и каждой из этих стран. Они предусматривают усиление обмена разведданными, сотрудничества в переброске персонала и техники и проведение регулярных совместных военных учений.

Ранее стало известно, что в Берлине пройдет неформальный саммит глав МИД стран-участниц НАТО, на который приглашены министры иностранных дел Швеции и Финляндии. Мероприятие пройдет 14-15 мая. До этого сообщалось, что власти двух стран в ближайшее время могут принять решение о вступлении в Североатлантический альянс.