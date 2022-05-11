Российский второклассник нашел на улице таблетки, съел их и попал в больницу

В Ленинградской области второклассник нашел на улице таблетки, съел их и попал в больницу

В поселке городского типа Тайцы Ленинградской области ученик второго класса попал в больницу после того, как съел найденные на улице таблетки. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, ребенок нашел некие лекарства на детской площадке, попробовал их и был госпитализирован в гатчинскую больницу в тяжелом состоянии, где у него было диагностировано отравление.

Родителей пострадавшего могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних»), которая предполагает наказание в виде административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 10-месячный младенец отравился наркотическим веществом.