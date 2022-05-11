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В Северной Осетии открылась выставка цветов

В Национальном музее Северной Осетии открылась выставка цветов

Фото: Tobias Mockenhaupt / Unsplash

В отделе природы Национального музея Северной Осетии открылась выставка цветов. Об этом сообщает ГТРК «Алания».

Уже десять лет подряд мероприятие проводит клуб цветоводов-любителей. Организаторы отмечают, что сорта растений на экспозиции меняются каждый год и, судя по количеству посетителей, интерес к цветоводству в городе растет.

В этом году коллекцию дополнили и представители суккулентов — кактусы, алое, а также гестерии.

Одна из посетительниц выставки Наталья Мезенцева рассказала, что любит фиалки и много лет приходит на выставку. «Это бывает и осенью, и на День победы. Это уже традиция. В прошлом году очень интересную фиалку купила "Снежный май"», — поделилась она.

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Варвара Кошечкина
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