Генсек НАТО пообещал принять Финляндию в альянс в кратчайшие сроки

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что готов «тепло и в короткие сроки» принять Финляндию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса уже готовы «тепло и в короткие сроки» принять Финляндию в свои ряды, если она все же решит присоединиться к блоку. Цитату приводит РБК.

Столтенберг добавил, что уже сейчас Хельсинки — это один из ближайших партнеров НАТО, который «вносит важный вклад» в обеспечение евроатлантической безопасности.

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение.

Предполагается, что Финляндия и Швеция подадут свои заявки в НАТО одновременно. По информации СМИ, такая подача станет свидетельством согласия между двумя странами и желания защищать друг друга. Само решение по заявке они, как ожидается, примут 15 мая.