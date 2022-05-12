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В Уфе поймали восьмого участника преступного сообщества в ГИБДД

В Уфе выявили восьмого участника преступного сообщества, состоявшего из сотрудников ГИБДД

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Уфе поймали восьмого участника преступного сообщества, в котором состояли преимущественно сотрудники ГИБДД. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан.

По данным следствия, подозреваемый отвечал в группировке за сдачу теоретических экзаменов без фактической проверки знаний лицами, которые до экзамена передали взятки другим участникам преступного сообщества. Следователи считают, что оно было создано с конкретной целью — получение взяток от водителей за содействие в оформлении водительских прав — не позднее 2016 года заместителем начальника МРЭО ГИБДД МВД республики, который позже возглавил этот же отдел.

Замначальника отдела вовлек в преступную деятельность своих подчиненных — инспекторов безопасности дорожного движения. Суммы взяток варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей. На данный момент выявлены 33 преступных эпизода. Деятельность преступного сообщества была пресечена в марте 2021 года, все фигуранты уволены со службы по отрицательным основаниям.

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Леонид Микуляк
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