Посол России обвинил США в «сознательном перевороте положения с ног на голову»

Посол РФ в США Антонов: Вашингтон обвиняет Москву в кризисе продовольственного снабжения

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в том, что он сознательно переворачивает положение с ног на голову, говоря, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий Москвы. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Киев минирует акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. «При этом наши попытки согласовать открытие гуманитарных коридоров по-прежнему остаются без внимания», — сказал он.

При этом посол РФ отметил, что Москва обеспокоена нынешней ситуацией на международных продовольственных рынках и будет и «далее добросовестно исполнять свои обязательства по международным экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений».

Ранее Антонов сравнил попытку «отмены России» с идеями расового превосходства. Он подчеркнул, что даже во времена «холодной войны» страны не прекращали культурные, образовательные и научные контакты. Российский дипломат отметил, что США захлестнула «волна русофобии, раздуваемая СМИ с подачи правящих кругов».