Российские авиакомпании перейдут на отечественную систему бронирования

«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» перейдут на российскую систему бронирования

Авиакомпания «Аэрофлот» и ряд других отечественных перевозчиков перейдут на российскую систему бронирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госкорпорации «Ростех».

Планируется, что «Аэрофлот» начнет использовать отечественное ПО уже этим летом, «Победа», «Уральские авиалинии» и «Россия» — до конца 2022 года.

Новое программное обеспечение является совместной разработкой «Ростеха» и компании «Сирена-трэвел». По словам создателей, оно призвано защитить личные данные пассажиров, а также заменить зарубежные сервисы бронирования, которые могут нести риски для отрасли.

Ранее в мае представители авиакомпании S7 Airlines заявили о планах перехода на российскую систему бронирования авиабилетов к октябрю текущего года. По итогам внутреннего тендера перевозчик выбрал отечественную систему ОРС, которой владеет «Онлайн резервейшн систем».